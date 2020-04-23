Бульдозеры разрушают старый вход в Киевский зоопарк: опубликовано видео

Киевский зоопарк ждут серьезные изменения / УНИАН

В Киеве на проспекте Победы бульдозеры в полную мощность начали сносить старый вход в знаменитый Киевский зоопарк.

Техника работает целый день и будет продолжать еще на протяжении двух недель. Видео опубликовано в YouTube.

Столичный зоопарк переживает масштабную реконструкцию. Вход авторы проекта решили перенести, но теперь будет открыт со стороны улицы Зоологической. К нему перенесут бетонные с медным покрытием фигуры львов и бизона, которые были установлены возле зоопарка в 1960-х годах. Переносом фигур будут заниматься дочь и зять автора Александра Рубана. Их намерены реставрировать.

"Новую статую безона планируют через неделю поставить возле нового входа в зоопарк, до формального открытия сезона. Вторую новую скульптуру львов установят ко Дню Киева, в конце мая. Старые скульптуры львов и зубров, ставших уже визитной карточкой зоопарка, никто уничтожать не будет, хотя они в очень плохом состоянии. Их аккуратно демонтируют и установят на территории зоопарка", - говорит гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Новый ход уже начали оборудовать, около него установили пеструю скульптуру жирафа.

/ Фото: Страна

Как известно, реконструкция Киевского зоопарка началась в 2018 году и будет продолжаться на протяжении пяти лет в рамках шести этапов.

Напомним, в Германии 60-летняя женщина и две ее дочери признались, что их действия могли привести к трагическому пожару в зоопарке города Крефельд, результатом которого стала гибель 30 обезьян.

Как ранее сообщалось, в Германии в зоопарке Крефельда в новогоднюю ночь сгорели свыше 30 особей животных. Китайские небесные фонари с неба спустились на домики обезьян и произошло воспламенение, все животные погибли.