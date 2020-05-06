Бунт бизнесменов против карантина: перекрыто движение в центре Киева

Митинг бизнесменов возле стадиона Динамо / скриншот из видео

В центре столицы Украины активисты из числа коммерсантов заблокировали движение автотранспорта с требованием к власти не препятствовать бизнес-деятельности - по причине введения карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

Приблизительно около пятидесяти автомобилей остановились на Европейской площади и заблокировали там движение. Сами активисты заявляют, что представляют 40 городов Украины.

На авто множество наклеек: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?", "Хватит принимать бездумные решения" и т.д.

Кроме того, на пешеходном переходе возле парламентской библиотеки несколько десятков человек ходят по кругу и авто, не участвующие в митинге, не пропускают. Аналогичная ситуация на пешеходном переходе на Парковой аллее возле стадиона Динамо. Одновременно полицейские перекрыли улицу имени Михаила Грушевского в направлении правительственного квартала.

Напомним, предыдущий митинг коммерсантов за отмену карантина произошел в среду утром, 29 апреля - тоже в центре Киева. Причем во время акции коммерсанты устроили столкновения с полицией на улице имени Михаила Грушевского.