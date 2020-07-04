Приехал на джипе и пересел на велосипед: Дубинский устроил глупый пиар

Александр Дубинский усилено готовится к выборам мэра Киева / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа и вероятный кандидат в мэры Киева Александр Дубинский в центре столицы снимал ролик, где он якобы ездит на велосипеде, но на самом деле к месту съемок его подвез элитный внедорожник.

Курьезное видео опубликовал в Facebook пользователь Андрей Даниленко, который стал случайным свидетелем инцидента.

"Дубинский приехал на Лексусе, пересел на велосипед и снимает видеоролики, что он такой же, как все", - написал автор видео.

Съемки предвыборного пиара депутат устроил в районе станции метро Площадь Льва Толстого. Дубинский вышел из внедорожника, который остался стоять на аварийке, затем пересел на велосипед и показал будто едет по столице. Забавное действо снимали два оператора, которые буквально бегали вокруг политика.

Как известно, Дубинский ранее попал в скандал с огромным количеством автомобилей, которые зарегистрированы на его маму Аллу Березовскую. У нее обнаружили 17 машин и 24 объекта недвижимости.

Как ранее сообщалось, Дубинский заявил о своем участии в объявленном праймериз по выборам мэра Киева.

Напомним, о своем участии в праймериз также заявил народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко.