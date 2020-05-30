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Авто "плывут" по воде: Киев снова затопило после мощного ливня

30 мая 2020, 11:40

Под удар стихии попали и жилые дома - затапливает подвалы и первые этажи.

  • Киев затопило после ливня t.me/dtpkiev
  • Киев затопило после ливня t.me/dtpkiev
  • Киев затопило после ливня t.me/dtpkiev

В субботу утром, 30 мая, в Киеве ряд улиц оказались затопленными после мощного и продолжительного ливня.

Критическая ситуация сложилась на магистралях города как на правом, так и на левом берегу. При этом из-за потопа уже перекрыты некоторые улицы в Киеве.

Сложной ситуация оказалась на левом берегу, где в районе метро Черниговская автомобили буквально "плывут" по дорогам.

"В Киеве как только дождь, так и сразу транспортный коллапс", - рассказывают очевидцы, публикуя в соцсетях соответствующие фото и видео.

Кроме того, на улице Изюмской в Голосеевском районе из-за затопления проезжей части полицейские были вынуждены перекрыть движение.

Кроме того, очевидцы сообщают о том, что "потоп" также на улице Приозерной и проспекте Шухевича.

В то же время под удар стихии также попали и жилые дома. Очевидцы сообщают, что подвал и первый этаж 9-этажки по Межевому переулку 5-б оказался затоплен.

  • В Киеве затопило жилой дом Главред
  • В Киеве затопило жилой дом Главред
  • В Киеве затопило жилой дом Главред
  • В Киеве затопило жилой дом Главред
  • В Киеве затопило жилой дом Главред

"У нас на первом этаже потоп лифтом не пользуйся и заряди батарею для компа могут отключить свет", - предупреждают местные жители.

Как уточнили в Главном управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве, дождь в столице достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21:00 субботы.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве! По данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 мая, в Одессе из-за ливня оказались подтоплены несколько улиц, ограничено движение общественного транспорта.

новости Киева потоп дождь затопление
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