"Желтая" карантинная зона для Киева: Кличко рассказал, как ужесточат ограничения

Мэр Киева рассказал, как в городе ужесточат ограничения/ УНИАН

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отнесла Киев к "желтой" карантинной зоне из-за роста количества больных Covid-19. И по этой причине городские власти ужесточают адаптивный карантин.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 14 августа 2020 года.

"Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет более 52%. Поэтому будут усилены определенные правительством ограничения и запреты", ‒ заявил он.

По словам мэра, с понедельника, 17 августа 2020 года, в Киеве будет запрещено:

находиться в общественных зданиях и общественном транспорте без масок;

находиться на улицах без документов, которые удостоверяют личность;

по личному желанию покидать места самоизоляции или обсервации тем людям, которые находящимся в изоляции по причине коронавируса.

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на пяти квадратных метрах площади здания либо территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.

Кроме того, Кличко рассказал ‒ заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры с 17 августа может быть не более половины мест, а городскому общественному транспорту разрешено перевозить пассажиров исключительно на местах для сидения.

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Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что Киев готовится к возобновлению учебного процесса в столичных школах с 1 сентября.