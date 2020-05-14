"Памятник руко*опству": в Киеве "мост Кличко" снова покрылся трещинами

Одна из стеклянных панелей покрылась трещинами./ @KyivOperativ

В Киеве снова треснуло стекло на печально знаменитом пешеходно-велосипедном мосту, который в 2019 году с помпой открывал мэр Виталий Кличко.

Одна из стеклянных панелей, установленных на мосту, покрылась трещинами. При этом опасное место уже отгородили от пешеходов, а на предупреждающей табличке написано "За ограждение не заходить! Опасно!".

"Может, нафиг то стекло? И лучше железное что-то поставить?", - написано в подписи к фото на странице Kyiv Operativ в Facebook.

/ @KyivOperativ

Пользователи прокомментировали новое происшествие со скандальным мостом:

"Ну коли руки із ср*ки ростуть і коли гроші на всьому крадуть, то і залізне не допоможе", "Памятник руко*опству", "Мост весь ходуном ходит... Кругом трещины. Ясен же пень, что стекло тоже будет лопаться... Надо было строить нормально, тогда б и стёкла долго служили...", "Мост который постоянно дает зароботать", "Щас подождите еще немного, пару десятков лямов на реконструкцию выделят", "Нехай Китайці замість тестів, відправлять меру скло з яких у них мости", - написали пользователи в комментариях.

Напомним, ранее уже не раз сообщалось об авариях на пешеходно-велосипедном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.