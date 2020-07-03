Мост Метро в Киеве предложили переименовать в честь Авакова

Мост Метро предлагают переименовать в честь Авакова / УНИАН

На сайте Киевского городского совета сознала петиция, в которой автор предлагает переименовать мост Метро и назвать его именем министра внутренних дел Арсена Авакова.

Петиция опубликована на официальном ресурсе КГГА, однако подписи собирает чрезвычайно медленно. На момент публикации весьма странную инициативу поддержали только 29 уникальных пользователей.

Отметим, что для рассмотрения предложения, его должны подписать не менее 10 тысяч человек.

Автор петиции Роман Сидоренко утверждает, что столичный мост Метро давно стал местом, где Аваков устраивает грандиозные "шоу-представления".

"Кажется, это его любимое место. Чтобы старания министра не проходили даром, предлагаю переименовать мост в его честь", — сказано в тексте петиции.

Читайте такжеСуд избрал меру пресечения лже-минеру моста МетроКак известно, на указанном мосту за последний год произошло два громких инцидента. 18 сентября 2019 года ветеран АТО Алексей Белько устроил стрельбу и угрожал взрывом. А 1 июня 2020 года киевлянин Виталий Ткаленко сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. У него был пакет, из которого тянулся провод к пульту в руке. После длительных переговоров "минера" удалось задержать.

Как ранее сообщалось, премьер Денис Шмыгаль рассказал о том, что не видит оснований для того, чтобы обсуждать вероятную отставку руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Также Шмыгаль заявил, что глава МВС Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой. Премьер отметил, что она вызывает доверие у украинцев после реформирования.