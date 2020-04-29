В Киеве предприниматели устроили столкновения с полицией на митинге против карантина

В центре Киева произошли столкновения

В среду утром, 29 апреля, в центре Киева во время акции предпринимателей за отмену карантина начались столкновения с полицией.

У стен Кабинета министров на улице Грушевского частники митинга потребовали от властей завершить карантин уже с 1 мая. Они заявили о том, что для них важно как можно скорее возобновить работу.

Отметим, что участники акции прибыли на место протеста на автомобилях. При этом они заблокировали движение по улице Грушевского.

В то же время полицейские попытались разблокировать движение по улице, оттеснив протестующих. В этот момент произошли столкновения митингующих с правоохранителями.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, ранее сообщалось о том, что карантин в Киеве начнут поэтапно отменять после майских праздников.

При этом в случае, если статистика заражений китайским коронавирусом не будет ухудшаться, то с 12 мая отмена карантина в Киеве станет реальностью.