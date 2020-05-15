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В Киеве начали отключать горячую воду: названы адреса и сроки

15 мая 2020, 15:33

Период испытаний рассчитан до сентября включительно.

вода
В Киеве отключают горячую воду / УНИАН

В Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей, сообщила пресс-служба коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.

Испытания сопровождаются отключением горячего водоснабжения, в том числе и в жилых домах.

Отключение горячей воды в Киеве: в чем причина

"Вместе с ослаблением карантина в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей. Это обязательный этап подготовки теплового хозяйства города к следующему отопительному сезону. Они проводятся поэтапно. На первом этапе, который продлится около двух недель, испытания ведутся в зоне теплосетей 20% домов столицы", - сказано в сообщении.

Целью гидравлических испытаний сетей является проверка работы системы теплоснабжения и выявление ее слабых мест для ремонта в межотопительный сезон и уменьшение аварийности зимой, а соответственно - отключений тепла.

Период испытаний: на какой срок в Киеве отключают горячую воду

Как рассказал в эфире ObozTV заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, отключение должно было начаться месяц назад, но из-за карантина в Киеве оно было перенесено на месяц. 

"Период испытаний рассчитан до сентября включительно, но это не значит, что в конкретном доме до сентября не будет горячей воды. В большинстве случаев мы говорим про 2-3 недели", – заверил он.

Где в Киеве отключили горячую воду: адреса

В настоящее время в столице без горячей воды осталось порядка 2 тысяч жилых домов, сообщил Пантелеев.

Адреса домов, где временно отсутствует горячая вода, можно узнать на сайте: https://cutt.ly/SyQn1sa.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, когда в Киеве отключат горячую воду.

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