"Отгребает на районе": в Киеве избили представителей Муниципальной варты

Муниципальная варта / @MunicipalnaVarta

В Киеве произошла драка, предположительно при участии представителей Муниципальной варты.

На опубликованном в Сети видео запечатлено, как двое парней в зеленой форме вступили в драку с молодым человеком на улице.

При этом на помощь к нему поспешил другой парень, который подскочил сзади к двоим нападавшим и ударами в голову повалил их на землю.

Обратим внимание, что у двоих в форме довольно неуверенная похода, что может свидетельствовать об их алкогольном или наркотическом опьянении.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:

"Столица. Наши дни. Муниципальная варта отгребает от каких типочкив на районе. Это фсьо", - написал экс-нардеп Игорь Мосийчук в подписи к видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве напали на заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака.