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Резня со стрельбой в центре Киева: очевидцы рассказали подробности разборок

Одному из пострадавших перерезали горло.

4 июля 2020, 14:23
нож
Пострадавшему перерезали горло / фото: Подробности

По словам очевидцев драки со стрельбой, которая произошла в центре Киева в субботу утром, 4 июля, правоохранители были на месте инцидента, однако принимать какие-либо меры они не спешили.

"В Арена Сити - есть кафе Godz - там отдыхали турки и арабы, все было хорошо, но потом они перебравшись в Линос (в Арене), что-то не поделили - была изначально драка , и полез наш заступаться (киевский мальчик) и ему, не знаю, случайно либо специально, перерезали горло - люди со стороны вызвали скорую и полицию", — рассказала в соцсетях одна из свидетельницы драки.

По ее словам, полиция была на месте стрельбы, но стояла в стороне и наблюдала.

После замечаний, правоохранители все же начали задерживать участников разборок, однако некоторых из них отпускали прямо с места инцидента.

В свою очередь в ГУ НП Киева сообщили, что предварительной причиной разборок стал словесный конфликт, после которого неизвестный достал оружие и несколько раз выстрелил.

В результате инцидента, одна из участниц конфликта получила ранение ноги. Медики оказали ей помощь сразу на месте происшествия. Еще двое человек получили ножевые ранения и были госпитализированы.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Печерское управление полиции доставили 10 человек. С места происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу", — говорится в тексте сообщения.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", которое предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее охранник лидера Радикальной партии Олега Ляшко Евгений Стипанюк оказался в центре скандала из-за дорожного конфликта, в ходе которого он достал пистолет и стал угрожать им оппоненту.

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