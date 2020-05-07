Под Киевом задержали банду "оборотней в погонах" во главе с СБУшником

Полиция задержала членов банды / Фото t.me/mosiychuk72/4480

Национальная полиция Киевской области в среду, 8 мая, задержала банду "оборотней в погонах", члены которой занималась похищением людей и вымогательством денег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Организовал и возглавлял банду старший оперуполномоченный СБУ в. Киеве и Киевской области Сергей Борисов. Членами банды были еще три человека:

Олег Гогайзель, старший уполномоченный СКП Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области, майор полиции, находившийся в командировке в Департамент оперативной поддержки Нацполиции;

Иван Сторожук капитан полиции оперуполномоченный УКР ГУНП в г. Киеве.

Владимир Володин который в банде выполняла роль наводчика.

В ходе обысков у членов банды изъяли доказательства преступной деятельности, в том числе все необходимое для преступной деятельности под прикрытием.

Напомним, в Донецкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорского отдела полиции ГУ Нацполиции. Их обвиняют в пытках 18-летнего парня - так копы выбивали признание в совершении преступления, к которому пострадавший не имел отношения.