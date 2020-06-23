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Взрыв на Позняках: под завалами дома нашли тело пятого погибшего

Подразделения ГосЧС обнаружили тело мужчины 1976 года рождения.

23 июня 2020, 07:31
Взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках произошел утром 21 июня/ facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью 23 июня в Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело еще одного человека. Таким образом число жертв трагедии возросло до пяти человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В 03:30 утра вторника, 23 июня, подразделения ГосЧС нашли тело погибшего мужчины, 1976 года рождения, которого опознал сосед.

"Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела пяти человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также троих мужчин 1991г.р., 1967 г.р., 1976 г.р", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье утром, 21 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

новости Киева Позняки взрыв ГосЧС
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