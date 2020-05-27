Провал спецоперации и киллеры из АТО: что известно о расстреле балканца в Киеве

Питер Знице / detective-info.com.ua

Стало известно о мужчине, который получил ранения в результате стрельбы в Киеве во вторник вечером, 26 мая.

Кто стал жертвой покушения в центре Киева

Как сообщает Deтектив.info, жертвой покушения стал 37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Знице. Он проживет в ЖК Новопечерские Липки, на территории которого на него и напали.

В Нацполиции уточнили, что пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

По данным пресс-службы Управления коммуникации Национальной полиции Украины, основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Покушение на Питера Знице: версия Нацполиции

В свою очередь Нацполиция задержала группу иностранных киллеров, которых подозревают в покушение на Знице. Задержание четырех фигурантов состоялось в Одессе: при этом они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Причастными к покушению оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей. Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля", - отметил глава Нацполиции Игрь Клименко.

Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Киллеры едва не сгорели, пытаясь сжечь авто

Отметим, что киллеры, совершившие вчера на Печерске покушение на гражданина Черногории, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после совершения нападения.

Видеозапись этого момента опубликована в Сети.

На записи видно, как киллеры выходят из машины, а потом быстро убегают, когда машина вспыхивает. При этом, на записи видно, что спина одного из них охвачена пламенем.

Расстрел под контролем: что скрывают в Нацполиции

В свою очередь экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале уточнил, что стрельба, в результате которой был ранен Знице, проходила под контролем Департамента стратегических расследований Нацполиции получивший информацию о подготовке заказного убийства от европейских коллег.

Он подчеркнул, что накануне с Балкан в Украину с целью подготовки этого убийства прибыло четверо члена местной преступной группировки.

"Они для совершения преступления привлекли двух граждан Украины, бойцов одного из добробатов участвовавших в АТО. Именно они вчера в Новопечерских Липках расстреляли Питера радуйся Знице и неудачно подожгли Smart на котором совершали преступление", - уточнил Мосийчук.

Он уверен, что эта ситуация стала возможной из-за грубых просчетов в работе Нацполиции, которая потеряла контроль над подготовкой и позволила совершить преступление.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге тяжелое ранение в результате стрельбы из травматического оружия получил прокурор местной прокуратуры.