Перерезали горло: подробности убийства бойцами ВСУ рыбака в Киеве

Один из убийц был игроманом с непогашенными кредитами / Фото: chrn.gp.gov.ua

Стали известны новые детали в деле об убийстве военнослужащими ВСУ 44-летнего киевлянина Анатолия Сапы, который ловил рыбу на Жуковом острове.

Убийцами оказались двое военнослужащих-контрактников в/ч А2860 (96-я Киевская зенитная ракетная бригада) Владислав С. (из Алчевска Луганской области) и 23-летний Вадим Х. (уроженец Киева), которые искали деньги на погашение долгов, пишет Obozrevatel.

В материале сообщается, что один из контрактников был игроманом. Денег у них не хватало – они набрали кредитов, а отдавать было нечем.

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Около часу ночи контрактники приехали на Жуков остров, где заметили рыбака, сидевшего на берегу Днепра, и припаркованный рядом автомобиль.

"Подошли и попросили закурить, а потом в ход пошел нож. Убивал двадцатилетний Владислав – перерезал рыбаку горло", - говорится в материале.

Мужчину положили в багажник его же автомобиля и отвезли на расстояние около 300 метров, где выкопали яму и спрятали тело. На двух машинах убийцы уехали с места преступления. Окровавленную лопату забрали с собой.

Убийцы признались в содеянном и объяснили причину: "Мы попали на деньги, залезли в кредиты". Цена жизни человека оказалась меньше 50 тысяч гривен, добавляет издание.

Напомним, 22 мая в Житомире произошло резонансное убийство – местный арендатор пруда застрелил 7 человек. Среди убитых оказались волонтеры и ветераны АТО.