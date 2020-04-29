"Камеру сломаю": копы набросились на журналиста во время прямого эфира

Полицейские сломали технику журналистов / Укринформ

В среду, 29 апреля, в центре Киева у здания Кабинета министров во время акции предпринимателей за отмену карантина полицейские применили физическую силу против журналиста Hromadske Богдана Кутепова и сломали его технику.

Как сообщается, к журналисту возникли претензии из-за того, что он якобы "стоял на зеленой зоне".

"Журналисты вели трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских ТОР (подразделение патрульной полиции по охране общественного порядка - ред.) и сказали покинуть эту территорию. Кутепов пояснил, что имеет "служебную необходимость" снимать с того места, где лучше видно протест. Он также спрашивал сотрудников полиции, почему они должны уйти с этого места, на что полицейские сказали "или забираешь (камеру – ред.), или я сломаю". С этими словами на журналистов напали и вытолкнули из газона. Все это происходило в прямом эфире", – пишет издание.

Богдан Кутепов обратился за помощью к медикам / hromadske.ua

Правоохранители возмутились, что журналист продолжал снимать, пригрозив, что сломают ему камеру. Затем ему сломали стабилизатор, после чего прямой эфир пришлось прервать.

После этого журналисты вызвали полицию, и сейчас пишут заявление о совершении преступления. Кутепов ожидает от правоохранителей возмещения стоимости поврежденной техники и извинений за нападение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время акции предпринимателей за отмену карантина начались столкновения с полицией.