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В Киеве нашли мертвое тело известного волонтера

Окончательную причину смерти устанавливают сейчас судмедэксперты.

22 июля 2020, 13:16
Кучапин, волонтер
В Киеве нашли мертвым известного волонтера / Суспільне

В квартире многоэтажного дома в Днепровском районе Киева нашли мертвым руководителя организации Дом милосердия и известного волонтера Алексея Кучапина.

Об этом сообщает поратл ТСН со ссылкой на Деснянское районное управление Национальной полиции.

"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", ‒ заявила пресс-офицер Наталья Федоровская.

Полицейские рассказали, что во время предварительного осмотра тела Кучапина криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас следователи переквалифицировали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.

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Напомним, ранее, весной нынешнего года, в городе Житомир в подъезде дома нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Вооруженных сил Украины Олега Котенко.

новости Украины волонтер полиция смерть
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