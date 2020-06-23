Причиной взрыва дома в Киеве могла стать халатность сотрудников Киевгаза - СМИ

Взрыв на Позняках произошел утром 21 июня / УНИАН

Причиной взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, в результате которого погибли уже пять человек, могла стать халатность сотрудников компании Киевгаз.

Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел.

По данным издания, газовщики сняли счетчик в квартире и вместо него временно установили трубу.

Тем временем УНИАН сообщает, что в компании Киевгаз подтвердили, что накануне взрыва в многоэтажке по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 проводили поверку счетчиков. При этом, по словам представителя газовой компании Елены Мичуриной, состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

"Сообщение (о взрыве, - ред.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, спасатели сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше", – рассказали в компании Киевгаз.

Мичурина отметила, что поверка проводится раз в восемь лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, дальше идет проверка на утечку газа.

На вопрос, жаловались ли люди на запах газа после поверки счетчиков, в Киевгазе ответили, что эти данные будут уточняться позже.

Отметим, сразу после взрыва жители дома писали в социальных сетях, что накануне у них проводили замену счетчиков, после чего они пожаловались в компанию на запах газа.

Напомним, в воскресенье утром, 21 июня, в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5. Предварительная причина инцидента – взрыв газовоздушной смеси.

Ночью 23 июня в Киеве на месте ликвидации последствий взрыва жилого дома на Позняках спасатели нашли тело еще одного человека. Таким образом число жертв трагедии возросло до пяти человек.