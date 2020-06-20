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В здании Киевпроекта вспыхнул масштабный пожар: опубликованы фото и видео

Огонь охватил три этажа.

20 июня 2020, 22:48
Горит здание Киевпроекта / Фото: Громадське ТВ

В столице 20 июня произошел крупный пожар в здании Киевпроекта, которое расположено на улице Богдана Хмельницкого возле метро Театральная.

"Черный дым из Киевпроекта - значит проектанты признали свои ошибки и решили сжечь новый проект Генплана. Если серьезно, то больше всего беспокоит, не затронет ли этот пожар уникальный архив "Киевпроекта", в котором тысячи томов по послевоенной застройке Киева", - иронично написал очевидец Виталий Селюк в Facebook.

Огонь охватил верх высотного здания, пылают этажи между 9 и 12. В небо поднимаются гигантские столбы черного густого дыма, а из окон периодически показываются языки пламени. Проезд по улице Хмельницкого временно перекрыли. Борьбу с огнем ведут 20 сотрудников ГСЧС, рядом со зданием стоят не менее пяти автомобилей скорой помощи.

Позже пожарным удалось локализовать очаги возгорания и их начали тушить по отдельности. В 21:50 большая часть пожарных машин покинула место происшествия. Пожар удалось потушить. О последствиях инцидента пока не сообщается.

/ Фото: Facebook/Виталий Селюк

Как ранее сообщалось, в Кривом Роге дотла сгорела фура Новой почты.

Напомним, в городе Рубежное (Луганская область) произошло возгорание в грузовике популярной логистической компании Новая почта. Одна из посылок, которые перевозились на фуре, внезапно загорелась.

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