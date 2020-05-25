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Киев в первый день работы метро парализовали пробки

25 мая 2020, 10:02

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, утренняя столица остановилась в пробках.

Пробки в Киеве
Киев парализовали пробки / УНИАН

Открытие метро в Киеве в понедельник, 25 мая, никак не повлияло на ситуацию на дорогах – столица с утра замерла в пробках.

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, движение транспорта осложнено на Набережном шоссе, Северном мосту и проспекте Романа Шухевича. Также автомобили застряли на Левом берегу Киева в районе станций метро "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница" (также бульвар Перова), "Черниговская", "Лесная".

В то же время загружены дороги в районе станций метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки" и "Славутич".

Пробки наблюдаются и на проспекте Победы: около станций метро "Берестейская", "Политехнический институт". 

Пробки в Киеве / скриншот

В центре города движение транспорта тоже медленное.

Пробки в центре Киева / скриншот

Читайте также"Крещатик – как кладбище": в Сети возмущены новым озеленением КиеваНапомним, ранее сообщалось, в Киеве возобновило работу метро. Поезда начали курсировать 25 мая, как и было запланировано. Подземный пассажирский транспорт Киева возобновил работу после длительного перерыва – из-за карантина метро закрыли 17 марта.

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