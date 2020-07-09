В водоемах Киева не стоит купаться: названа причина

В Киеве не рекомендуют купаться в водоемах / УНИАН

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что после дождей в водоемах Киева не стоит купаться, поскольку в воде количество вредных "ингредиентов" превышает норму.

После купания в водоемах можно заразиться кишечными инфекциями, сообщил Рубан РБК-Украина.

По его словам, если не будет дождей, то 11-12 июля ситуация может исправиться, а пока на пляжи лучше ходить просто для отдыха.

"Что касается водоемов, рек Днепр и Десна, а также озер. После дождей зафиксировано превышение показателей. Именно лактозная положительная палочка и другие химические ингредиенты во всех водоемах. Поэтому предлагается все пляжи использовать только как зоны отдыха", – сказал собеседник.

Напомним, в Украине для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19 до 31 июля введен карантин, нужно носить маски и придерживаться дистанции.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что на пляжах маски носить необязательно, если между людьми соблюдена дистанция в 1,5 метра.