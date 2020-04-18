Загрязнение воздуха в Украине: официальная статистика сильно занижена - ученый

Из-за смога и пылевой бури в столице тяжело дышать / Фото УНИАН

На днях столицу накрыла пылевая буря и смог, ситуацию значительно усугубили и пожары в Чернобыльской зоне отчуждения. Заведующий отдела информатики окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Иван Ковалец заявил, что официальная статистика в Украине по загрязнению воздуха занижена, по некоторым веществам – в сотни раз.

По словам эксперта, в Украине не проводят инвентаризацию каких-либо загрязнений в воздухе, и не только из-за пожаров.

"Мы получили и проанализировали базу данных статистики в Киеве и Киевской области за прошлый год. А потом сделали свое моделирование распространения и перемещения загрязнителей, в частности, загрязнение воздуха автотранспортом, сопоставили его с международными оценками. По некоторым веществам в официальной статистике – занижение объемов загрязнителей в два раза, а по некоторым – в сотни раз", – сказал Ковалец в интервью DW.

При этом, по его словам, пылевые бури, пожары и промышленные выбросы опасны для здоровья людей.

"Пылевые бури фиксировали и раньше, но не так часто и в основном - летом. Обычно тогда много растительности, и в городах такие бури практически не ощущаются. А сейчас растительность еще не успела распуститься, а почва очень сухая. Как правило, весной у нас более влажные условия, и ветер не создает такого сильного подъема частиц в воздух. Но за аномально сухой зимы и весны мы имеем такую ситуацию", – отметил он.

Эксперт также уточнил, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения не несут радиационной угрозы, потому что во время пылевой бури ветер был направлен не на Киев, а на восток.

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Напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в течение ближайших дней в Киеве будет тяжело дышать из-за грязного воздуха, который ветер принес с пожарищ. Ситуация начнет меняться на Пасху.

В свою очередь, педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский рассказал, что делать при сильном задымлении на улице.