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Киев сковали гигантские пятничные пробки, опубликована карта

22 мая 2020, 09:19

Ситуация осложнилась на основных автомагистралях и транспортных развязках.

Автомобили
Киев сковали пятничные пробки / УНИАН

В пятницу утром, 22 мая, в Киеве образовались огромные пробки на основных автомагистралях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сервисом Google Maps.

Обратим внимание, что ситуация на столичных трассах осложнена многочисленными авариями.

Особенно сложная ситуация сложилась на следующих участках и автомобильных развязках Киева:

  • Движение на Северном мосту в сторону правого берега заблокировано сразу несколькими ДТП (на мосту и на проспекте Шухевича);
  • Перед мостом Метро остановился Броварской проспект - практически до станции метро Лесная;
  • На развязке перед мостом Патона пробка образовалась на проспекте Соборности до Дарницкой площади, в районе которой видна авария;
  • Перед Дарницким мостом тянучка на одноименном шоссе, там также произошло ДТП;
  • Попасть на Южный мост можно, миновав пробку на проспекте Бажана. Она тянется до станции метро Позняки;
  • На правом берегу тянучки видны на проспектах Голосеевском, Победы, Лобановского.
/ Google Maps

Напомним, ранее Кабинет министров на своем заседании принял постановление относительно запуска системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

новости Киева пробки автомобиль транспорт
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