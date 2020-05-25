"Коля, что ты куришь?": в Сети шутят над открытием метро от нардепа Тищенко

Тищенко внезапно назвал своей заслугой открытие метро / УНИАН

Народный депутат от пропрезидентской партии Слуга народа Николай Тищенко заявил, что причастен к открытию метрополитена в Киеве после продолжительного карантина в связи с пандемией коронавируса.

"Друзья - это победа! Наконец, власть идет навстречу киевлянам. Мы были услышаны, и сегодня заработал столичный метрополитен. Прошу вас не пренебрегать всеми правилами безопасности - соблюдайте рекомендованную социальную дистанцию и используйте маски и перчатки. Всем 36,6", - написал политик в Instagram.

В сториз киевляне публиковали фотографии Тищенко, который в день открытия метро решил даже спуститься в столичную подземку.

В комментариях к посту пользователи раскритиковали депутата, которые устроил пиар на отмене карантина. Некоторые прямо говорили политику все, что о нем думают.

"Уже даже не смешно... что значит мы были услышаны? Вы тут причем?", "Власть идет на встречу киевлянам? Коля, что ты куришь, ты и есть власть. Может, ты сложил депутатский мандат?", "А причем тут Тищенко к метрополитену? Смешно", "Ох и решака. Порешай с погодой еще", "Какое же невероятно ничтожное создание",

"Клоун", "Этот человек дурак", "Так хочет быть мэром, что готов лизать брусчатку", - пишет интернет-публика.

Как ранее сообщалось, Тищенко проехался не только на метро, но и в маршрутке. Однако он отказался платить за проезд, объяснив свой поступок тем, что парламентариям по закону положены льготы на проезд в общественном городском транспорте.

Напомним, Тищенко стал фигурантом скандала из-за работы своего ресторана Велюр во время карантинных мероприятий. Журналисты выяснили, что, несмотря на запреты, заведение нардепа продолжало принимать посетителей.