Взрыв и клубы черного дыма: у офиса кума Путина в Киеве зажгли файеры

Полиция успела задержать убегавших активистов.
В субботу, 23 мая, в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.
Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS, об этом рассказали очевидцы происшестия, которые прислали соответствующие фото и видео.
По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги активистов, потом взрыв.
Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать, подчеркивается в сообщении.
Отметим, что судя по опубликованным фото, офис Медведчука забросали красной краской.
Напомним, ранее в Киеве состоялась акция участников общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк.
Участники акции также пришли к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Там зажгли файеры и написали на асфальте Тут живет подруга убийц Гандзюк.