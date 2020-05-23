Взрыв и клубы черного дыма: у офиса кума Путина в Киеве зажгли файеры

Полиция успела задержать убегавших активистов / Скриншот

В субботу, 23 мая, в центре Киева, в районе площади Льва Толстого, произошел взрыв возле офиса народного депутата Виктора Медведчука.

Как сообщает телеграм-канал PavlovskyNEWS, об этом рассказали очевидцы происшестия, которые прислали соответствующие фото и видео.

По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги активистов, потом взрыв.

Полиция успела задержать двоих активистов. Остальные, бросая файеры, смогли убежать, подчеркивается в сообщении.

/ PavlovskyNEWS

Отметим, что судя по опубликованным фото, офис Медведчука забросали красной краской.

Напомним, ранее в Киеве состоялась акция участников общественной инициативы Кто заказал Катю Гандзюк.

Участники акции также пришли к дому генпрокурора Ирины Венедиктовой. Там зажгли файеры и написали на асфальте Тут живет подруга убийц Гандзюк.