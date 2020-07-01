Осторожно, мошенники: украинцев предупредили об афере со съемом жилья через Сеть

Украинцев предупредили об афере со съемом жилья через Сеть / liter.kz

Жителей Киева и гостей города предупредили об очередной схеме, которую мошенники применяют для обмана во время сдачи жилья в столице.

Об одном таком случае пострадавший от мошенников мужчина рассказал для паблика Киев Оперативный.

По его словам, он на популярном сайте OLX увидел объявление о сдаче квартиры. Позвонив по телефону, мужчина выяснил, что жилье арендуется через некое агентство. Прибыв на место (метро Голосеевское, улица Васильковская, 5/7) он встретился с "сотрудницей" Марией, оформил договор и заплатил за месяц проживания 7,8 тысячи гривен.

Читайте также"Крупная денежная афера": астролог назвал вероятную жертвуЕму сказали ‒ нужно будет ждать "риелтора" Татьяну, которая и препроводит его в квартиру. Однако женщина так и не приехала, а в телефонном разговоре рассказала, что хозяин отказался сдавать квартиру и деньги мужчине никто не вернет.

Мужчина в компании с еще двумя пострадавшими написал заявление о мошенничестве в полицию.

Впоследствии ему вместе со своей девушкой удалось задержать Марию и передать ее в руки правоохранителей. Оказалось, что на женщину и "агентство" заведено уже шесть уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Закарпатской области мужчина через социальную сеть Facebook под псевдонимом "Василий Микулець" продает фальшивые справки из медцентра Превенция ‒ о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19 (которые необходимо для выезда за границы Украины).