В Киеве в больнице мужчина организовал поножовщину: фото 18+

В столице Украине в одной из больниц "скорой помощи" пациент в отделении нейрохирургии кинулся с ножом на соседа по палате.

Такое сообщение и фотографии опубликовали в Facebook сотрудники Муниципальной охраны Киева. По их словам, до того как мужчину успели обезвредить и связать, он успел нанести жертве несколько глубоких ножевых ранений.

Злоумышленника нейтрализовал наряд Муниципальной охраны Киева. Причину для конфликта сейчас выясняют правоохранители, но, по словам муниципальных охранников, хулиган находился в особо неадекватном состоянии.

Напомним, ранее в центре Одессы в результате поножовщины, которая произошла между представителями разных этнических групп, пострадали шестеро людей.