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В Киеве в больнице мужчина организовал поножовщину: фото 18+

8 мая 2020, 13:50

Неадекватный мужчина накинулся с ножом на соседа по палате.

  • Поножовщина в киевской больнице facebook.com/munohorona
  • Поножовщина в киевской больнице facebook.com/munohorona
  • Поножовщина в киевской больнице facebook.com/munohorona
  • Поножовщина в киевской больнице facebook.com/munohorona

В столице Украине в одной из больниц "скорой помощи" пациент в отделении нейрохирургии кинулся с ножом на соседа по палате.

Такое сообщение и фотографии опубликовали в Facebook сотрудники Муниципальной охраны Киева. По их словам, до того как мужчину успели обезвредить и связать, он успел нанести жертве несколько глубоких ножевых ранений. 

Злоумышленника нейтрализовал наряд Муниципальной охраны Киева. Причину для конфликта сейчас выясняют правоохранители, но, по словам муниципальных охранников, хулиган находился в особо неадекватном состоянии.

Напомним, ранее в центре Одессы в результате поножовщины, которая произошла между представителями разных этнических групп, пострадали шестеро людей.

новости Украины нож поножовщина больница новости Киева
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