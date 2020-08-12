"Где приспичило, там и встали": в центре Киева пара на виду у всех занялась сексом

В центре Киева пара на виду у всех занялась сексом/ Reuters

В столице Украины, в одном из центральных районов Киева, пара занялась сексом прямо во дворе элитного жилого квартала в Киеве.

Видео любовных утех было опубликовано во всемирной Сети.

Сообщается, что инцидент произошел во дворе одного из домов на улице имени Михаила Драгомирова (жилой квартал Новопечерские Липки). В опубликованном ролике можно видеть обнаженных людей, которые совершают половой акт (причем женщина оперлась уличную лестницу).

К слову, Новопечерские Липки ‒ один из самых фешенебельных жилых кварталов как Печерского района, так и всей столицы Украины. Он расположен в непосредственной близости от Ботанического сада имение Гришко. Согласно данным экспертов рынка недвижимости, средняя стоимость квартир здесь колеблется в районе 1 млн долларов США.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видеоролик, на котором мужчина и женщина в городе Хуст (Закарпатская область) занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня - причем возле церкви.

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция.