В центре Киева толпа голых мужчин пробежалась в масках - опубликовано видео

В центре Киева толпа голых мужчин пробежалась в масках/ скриншот из видео

В центральной части столицы Украины группа мужчин пробежалась в голом виде ‒ на них не было ничего, кроме медицинских масок, носков и обуви.

Соответствующее видео было опубликовано в понедельник, 25 мая. Данное мероприятие прошло в Киеве под лозунгом ‒ "Будь человеком, носи маску!". В ролике заметно (и пользователи сети это лишний раз подтвердили, что мужчины пробежались по оживленной центральной улице ‒ Большой Васильковской.

"Так это они в ближайший бутик бегут ‒ после карантина", "А можно мне их контакты?", "Маску невидимку на пиСку надену! Станет невидимкою пЫска моя!", "На Киев похоже ‒ узнаю. Если они по приколу, то уважаю, если про маску, то долбоебы", "Нудисты после карантина", ‒ развеселились и написали пользователи Сети.

Напомним, ранее в Киеве подобные акции в столице уже проводились неоднократно — летом 2019 года шестеро молодых парней (в одних галстуках на шее) устроили голый забег по центральной улице, Крещатику. До того, зимой 2018 года, десяток голых мужчин пробежался по подземному переходу возле станции метрополитена Площадь Льва Толстого. Тогда свои гениталии они прикрыли пластиковые тарелки.