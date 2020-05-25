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В Киеве напали на заместителя главного врача Института рака

25 мая 2020, 13:32

Нападение произошло на входе в здание медучреждения.

Институт рака
Заместителя главного врача Института рака избили / facebook/dze.police.ukraine

Утром 25 мая в Киеве напали на заместителя главного врача Института рака Анатолия Шудрака.

Как рассказал главврач медучреждения Андрей Безносенко, нападение произошло на входе в здание клиники.

"Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостаток материальных ценностей почти на 9 млн, а "карманного" директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, так и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовало нападения на врачей?" – громогласно заявил Безносенко на своей странице в Фейсбуке.

По  его словам, напали на доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, который в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО.

Напомним, ранее дерзкий разговор онкологов из Института рака слили в Сеть. Прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, которые организовали коррупционную схему в медицинском учреждении и нагло вымогали деньги из пациентов.

По информации, горе-врачи убеждали пациентов, что медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, катастрофически не хватает. В этой связи больным предлагали за бакшиш в размере от 1500 до 18 тысяч гривен – в карман и под видом благотворительной помощи, - содействие в получении "бесплатных" медпрепаратов.

Национальный институт рака нападение новости Киева
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