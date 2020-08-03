В полиции рассказали подробности о киевском террористе

Гражданин Узбекистана захватил отделение банка в БЦ / фото Антон Геращенко

Мужчина, который 3 августа захватил банк в бизнес-центре Леонардо в Киеве - гражданин Узбекистана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

Об этом Геращенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас с террористом ведутся переговоры. Его личность пока что не установлена. Его возраст - около 30 лет. И мы склоняем его к тому, чтобы он сдался. Если он будет угрожать жизни граждан, то мы поступим по закону. О том, что женщина-заложница сдалась на милость террориста по собственному желанию - это предварительная информация. Когда операция закончится и террорист сдастся или будет обезврежен, мы будем квалифицировать произошедшее. В любом случае, это террористический акт", - рассказал Геращенко.

Чутть позже Геращенко рассказал о террористе более подробно. По его словам, захватчика банка зовут Каримов Сухроб Рахматович, 25.03.1988 г.р., уточнив, что это "предварительная информация".

Со слов Геращенко, мужчина якобы привязал к своей ноге шнур, который "идет к бомбе", пытается угрожать и требует, чтобы к нему допустили СМИ для некоего заявления.

"Постараемся сделать так, чтобы террорист сдался - без вреда для себя самого. Если он будет продолжать сопротивление, мы будем поступать по закону", - отметил замминистра.

Также журналисты нашли в соцсети страницу террориста.

Читайте такжеКиевский террорист выдвинул требованияНапомним, в понедельник, 3 августа, в бизнес-центре Леонардо в Киеве, который расположен на улице Богдана Хмельницкого, 17/52, террорист захватил заложников.

Как сообщил помощник главы МВД Авакова Антон Геращенко, в 12 часов в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (чье отделение находится в бизнес-центре Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

"Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция Гром. Представители полиции начали переговоры с террористом", - рассказал Геращенко.