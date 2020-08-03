В полиции рассказали подробности о киевском террористе

Гражданин Узбекистана захватил отделение банка в БЦ / фото Антон Геращенко

Мужчина, захвативший банк - гражданин Узбекистана, сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Сейчас с террористом ведутся переговоры. Его личность пока что не установлена. Его возраст - около 30 лет. И мы склоняем его к тому, чтобы он сдался. Если он будет угрожать жизни граждан, то мы поступим по закону. О том, что женщина-заложница сдалась на милость террориста по собственному желанию - это предварительная информация. Когда операция закончится и террорист сдастся или будет обезврежен, мы будем квалифицировать произошедшее. В любом случае, это террористический акт", - рассказала Геращенко.

По словам Геращенко, захватчика банка зовут Каримов Сухроб Рахматович.

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