Угроза взрыва моста Метро: в прокуратуре рассказали о судьбе "минера"

Виталий Ткаленко в зале суда / Скриншот ТСН

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец рассказала о ходе расследования дела о минировании моста Метро в Киеве и задержании Виталия Ткаленко, который 2 июня угрожал взорвать мост.

Как подчеркнула она в комментарии Украинской правде, задержанный "минер" был помещен в специализированное психиатрическое учреждение.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - подчеркнула представитель прокуратуры.

Она пояснила, что после решения суда Ткаленко должен был находиться в СИЗО, однако там задержанного осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

После этого в СИЗО была вызвана "скорая помощь", врачи которой выдали свое заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были находиться с ним в камере.

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Максимец добавила, что уже после 16 часов в пятницу подозреваемый был помещен в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля.

Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза состояния подозреваемого.

Напомним, в минувший понедельник, 1 июня, в Киеве мужчина сообщил о том, что заминировал мост Метро. Движение поездов по объекту было временно прекращено, а сам мост оцеплен правоохранителями.

Позже бойцам киевского спецподразделения КОРД удалось задержать мужчину ‒ с помощью маневра со стрельбой и служебной собаки.