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В Слуге народа назвали кандидатов в мэры, из которых выберут соперника Кличко

14 мая 2020, 14:53

Александр Корниенко рассказал о закрытых опросах по выборам мэра Киева.

Слуга народа
В Слуге народа рассматривают несколько кандидатов в мэры Киева / УНИАН

Народный депутат Николай Тищенко остается одним из кандидатов на участие в выборах мэра Киева от Слуги народа, заявил нардеп, глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, в партии рассматривают "много разных кандидатур" для участия в выборах мэра Киева.

"Мы же не можем выкинуть всех, кто уже заявился на эту роль. Я думаю, что если будет публичный праймериз, то в нем будут все принимать участие: Николай Тищенко, Александр Ткаченко и еще есть куча желающих, даже внутри нашей партии. Или мы определимся внутри себя, или мы спросим киевлян. Но мы так, или иначе уже спрашиваем киевлян через опросы. Это тоже своего рода праймериз, мы проводим закрытые опросы, которые дают нам понимание про те или иные конфигурации относительно тех или иных мэров", - отметил Корниенко.

Вместе с тем он не исключил вариант, когда Слуга народа на выборах поддержит кандидатуру действующего мэра Виталия Кличко.

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"Опять же, нужно спрашивать у наших избирателей в Киеве. Мы пока еще не спрашивали... Но есть ли среди них наши избиратели? Надо понять это. В социологии это называется "двумерка": слева – мэры, справа – партии, и смотрим, у какого кандидата из кого состоит поддержка", - уверен "слуга народа".

Напомним, согласно Конституции местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. В Центральной избирательной комиссии сообщали, что избирательная гонка может не состояться по двум причинам – введение военного  положения и введение чрезвычайного положения.

новости Киева Александр Корниенко Слуга народа
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