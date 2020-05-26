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Apple открывает представительство в Украине

26 мая 2020, 19:18

Задержка произошла вследствие пандемии коронавируса и отсутствия авиасообщения.

эпл
Apple открывает офис в Киеве / Фото: Reuters

Компания Apple открывает официальное представительство в Украине и уже зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью.

Соответствующая запись появилась на сайте Государственного реестра юридических лиц. Датой регистрации указано 15 апреля 2020 года, адрес офиса — IQ Business Center, директор компании — Роман Гуменюк. Единственный бенефициар компании – ирландское юридическое лицо Apple.

В комментарии изданию Liga.Tech Гуменюк рассказал, что действительно возглавляет дочернее предприятие известной американской компании. По его словам, представительство Apple в Киеве уже начало бы работу, но планы пришлось изменить по причине карантина в связи с пандемией Covid-19.

Ожидается, что компания начнет работать уже грядущим летом. Однако официальных комментариев от Apple пока нет, несмотря на то, что в центральный офис был отправлен запрос.

Как ранее сообщалось, сейчас идет активная разработка новых моделей iPhone от Apple. Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в процесс производства. Из-за этого новые модели Айфон могут отложить.

Весной 2020 года Эпл представила iPhone SE. О его цене и характеристиках мы рассказывали в большом материале.

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