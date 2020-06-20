В Киеве возможны перебои с водоснабжением: кому стоит запастись водой

Киевлян ожидает отключение воды / УНИАН

На выходных в некоторых районах Киева возможны перебои с водоснабжением. В Киевводоканале жителям столицы посоветовали сделать запасы воды на два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, временные перебои с водоснабжением возможны с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Вода может исчезнуть на верхних этажах домов.

Перебои с водоснабжением связаны с тем, что будут заменяться две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-III", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена.

Киевводоканал обеспечит жителей массивов питьевой водой. Девять автоцистерн будут дежурить с 06:00 20 июня по следующим адресам:

ул. Правды, 31;

ул. Свободы на углу ул. Светлицкого;

просп. Свободы, 2;

ул. Свободы, 30;

ул. Петра Куренного на углу ул. Гната Юры;

ул. Гната Юры, 7-Б;

ул. Чистяковская, 7;

ул. Кулибина, 5-6;

ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица).

Как сообщал Главред, в мае в Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей. Испытания сопровождаются отключением горячего водоснабжения, в том числе и в жилых домах.