В Киеве возможны перебои с водоснабжением: кому стоит запастись водой

На выходных в некоторых районах Киева возможны перебои с водоснабжением. В Киевводоканале жителям столицы посоветовали сделать запасы воды на два дня.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, временные перебои с водоснабжением возможны с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Вода может исчезнуть на верхних этажах домов.
Перебои с водоснабжением связаны с тем, что будут заменяться две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-III", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена.
Киевводоканал обеспечит жителей массивов питьевой водой. Девять автоцистерн будут дежурить с 06:00 20 июня по следующим адресам:
- ул. Правды, 31;
- ул. Свободы на углу ул. Светлицкого;
- просп. Свободы, 2;
- ул. Свободы, 30;
- ул. Петра Куренного на углу ул. Гната Юры;
- ул. Гната Юры, 7-Б;
- ул. Чистяковская, 7;
- ул. Кулибина, 5-6;
- ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица).
Как сообщал Главред, в мае в Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей. Испытания сопровождаются отключением горячего водоснабжения, в том числе и в жилых домах.