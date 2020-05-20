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Выборы мэра Киева: СМИ назвали неожиданную кандидатуру от Слуги народа

20 мая 2020, 18:33

Кандидатом от Слуги народа будет человек из государственной службы, подчеркнул Александр Качура.

Ляшко
Виктор Ляшко может принять участие в выборах мэра Киева/ УНИАН

В Слуге народа рассматривают кандидатуру главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко в качестве кандидата на пост мэра Киева от президентской партии.

Информацию о том, что кандидатура Ляшко рассматривается, косвенно подтвердил нардеп от Слуги народа Александр Качура, пишет издание Vesti.

"Пока не хочу называть фамилию, это человек из государственной службы. Публично о намерении баллотироваться он еще не заявлял", - цитирует издание нардепа.

В то же время Качура уточнил, что Слуга народа проведет праймериз на пост мэра Киева еще в текущем месяце, а на данный момент, по словам нардепа, кандидатов больше пяти.

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Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что праймериз среди партии Слуга народа перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

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