"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира

В Киеве в троллейбусе произошел конфликт / kievskaya.com.ua

В Киеве водитель троллейбуса с кулаками набросилась на мужчину, который делал замечания пассажиром о не надетых масках.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook пользователем Артуром Витивым.

В частности, мужчина обратился к одной из пассажирок с просьбой надеть маску и пригрозил ей штрафом за несоблюдение противоэпидемических мер.

В ответ женщина не растерялась и коротко ответила: "Иди отсюда, пока я тебе не врезала".

После этого в конфликт вмешалась водитель троллейбуса, которая набросилась на пассажира и вытолкала его салона.

Пострадавший добавил, что инцидент произошел в троллейбусе маршрута №14.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве разъяренные пассажиры жестоко избили водителя трамвая после того, как он отказался продолжать маршрут до тех пор, пока все не наденут защитные маски.