"Крым – это Россия": в Киеве выпускники школы записали скандальное видео

Киевские школьники оскорбили крымских татар / Reuters

В киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Как рассказал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, видео появилось после сдачи внешнего независимого тестирования по истории.

"Записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым – это Россия", - подчеркнул он.

Как подчеркивается в комментариях к сообщению, видео записали обиженные школьники, которые не смогли ответить на вопросы о крымских татарах на ВНО по истории.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Отметим, что на странице школы №90 в Facebook появилось извинение за оскорбительное видео.

"Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым – это Украина", - говорится в сообщении.

Кроме того, несколько участников скандального видео также разместили публичные извинения, опубликованные в Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.