УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Крым – это Россия": в Киеве выпускники школы записали скандальное видео

Видео появилось после провала школьниками сдачи ВНО по истории.

11 июля 2020, 14:37
Крым
Киевские школьники оскорбили крымских татар / Reuters

В киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.

Как рассказал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, видео появилось после сдачи внешнего независимого тестирования по истории.

"Записали на видео крайне оскорбительные для крымских татар высказывания и выложили их для всеобщего обозрения. Более того, один из участников видеосюжета дерзко заявил, что "Крым – это Россия", - подчеркнул он.

Как подчеркивается в комментариях к сообщению, видео записали обиженные школьники, которые не смогли ответить на вопросы о крымских татарах на ВНО по истории.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Отметим, что на странице школы №90 в Facebook появилось извинение за оскорбительное видео.

"Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону. Уверяем, что позиция коллектива школы, как и всего нашего государства, является неизменной: Крым – это Украина", - говорится в сообщении.

Кроме того, несколько участников скандального видео также разместили публичные извинения, опубликованные в Сети.

  • Киевские школьники извинились за оскорбления крымских татар Фейсбук Г.Баталова
  • Киевские школьники извинились за оскорбления крымских татар Фейсбук Г.Баталова
  • Киевские школьники извинились за оскорбления крымских татар Фейсбук Г.Баталова
  • Киевские школьники извинились за оскорбления крымских татар Фейсбук Г.Баталова
  • Киевские школьники извинились за оскорбления крымских татар Фейсбук Г.Баталова

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.

новости Киева крымские татары Крым
Сейчас вы просматриваете новость «"Крым – это Россия": в Киеве выпускники школы записали скандальное видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:58
"Все неправда": "слуга народа" сцепился в студии с Шустером
14:37
"Крым – это Россия": в Киеве выпускники школы записали скандальное видео Фото Видео
14:27
Российский самолет вторгся в воздушное пространство Украины Видео
13:56
России Донбасс не нужен, это средство мотать нам нервы - Резников Видео
13:39
Британская вакцина и 4 препарата от COVID-19: в Минздраве сделали важное заявление Видео
13:10
Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
13:02
Европа прощается с СП-2, чтобы не зависеть от психопата из Кремля мнение
12:57
Укрзализныця запускает движение 38 поездов: полный список и ограничения Видео
12:30
В Николаеве активист получил пулю в голову: СМИ назвали имя пострадавшего
12:28
Еще одна область вырвалась из карантинного "плена": свежие данные Минздрава Видео
12:09
Хорватия и Черногория уточнили правила въезда для украинцев Видео
11:55
Вернуть всех: у Зеленского анонсировали новый обмен пленными Видео
11:28
Коронавирусное ЧП на Херсонщине: на базе отдыха изолированы почти 200 человек Видео
11:27
Зеленский предложил снять ограничения зарплат госчиновников Видео
11:25
Коронавирус в Украине и мире на 11 июля: за сутки заболели 227 тысяч человек Видео
11:24
Этикет бесед с врагом: что стоит за пленками Деркача мнение
10:58
Беглый вирусолог рассказал правду о COVID-19 и вранье властей Китая Видео
10:47
Коронавирус в Киеве набрал обороты: установлен новый антирекорд Видео
10:13
Американский генерал предупредил, когда Украине грозит атака России
10:10
Почему Зеленского скоро будут "иметь" точно также, как сейчас Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять