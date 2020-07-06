Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка

В Киеве закрывают знаменитый книжный рынок Петровка

В Киеве объявили о закрытии знаменитого книжного рынка Петровка, который работает еще со времен СССР.

Администрация рынка объявила, что он закрывается, а на его место приедут бульдозеры новых собственников земельного участка, пишет Вечерний Киев.

При этом торгующим на рынке предпринимателям предложили переезжать в обязательном порядке - в "направлении" ангара за станцией метро Лесная.

В свою очередь предприниматели решили созвать митинг для защиты своих прав на работу, рабочие места и ведения бизнеса.

Они подчеркивают, что в прошлом году произошла реконструкция книжного рынка, а деньги – от 3 до 50 тысяч долларов собирали именно с предпринимателей-арендаторов.

Они обращают внимание, что есть решение Киевсовета 2004 года относительно участка земли под книжным рынком, которое будут обжаловать.

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Отмечается, что на месте рынка Петровка планируют построить торгово-развлекательный центр в девять этажей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на проспекте Леся Курбаса ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

При этом строители заняли целую полосу дороги, отгородив место стройки забором.