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Отлупили до сотрясения: журналист рассказал об издевательствах полицейских-садистов

4 мая 2020, 13:04

Дениса Ялухина били кулаками и ногами по голове.

Шеврон полиция
Полицейских обвинили в избиении журналиста / УНИАН

В субботу, 2 мая, в Киеве полицейские жестоко избили известного журналиста, шеф-редактор одного из порталов новостей Дениса Ялухина.

Как рассказал сам журналист, полицейские его избили до сотрясения мозга, а также заковали в наручники и издевались несколько часов.

Ялухин утверждает, что вызвал полицейских по другому делу, однако вместо разбирательств сам оказался объектом нападения.

"Упивались своей безнаказанностью. Били кулаками и ногами, по голове, по корпусу, под дых. Камеры они периодически выключали и даже бравировали этим. Даже адвокату мне пришлось звонить с закованными за спиной руками. Одним словом, развлек „господ полицейских". Удовлетворил их садистскую жилку. Отпустили через три часа на другом конце Киева — и на том спасибо", — рассказал журналист.

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Он сообщил также имена своих мучителей в полицейской форме: Рудый и Небелюк. Причем мать одного из копов-садистов якобы работает в суде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове неизвестные жестоко избили журналиста Никиту Кныша, который вызвал полицию после того, как фиксировал нарушение карантина.

новости Киева избиение полиция
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