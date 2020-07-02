Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице

В Киеве стартует новый театральный сезон / УНИАН

Карантин в Украине - наконец-то киевские коммунальные театры начинают свой новый сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, 12 июля первым сыграть спектакль планируют артисты театра "Актер", зрителям покажут "Приятную неожиданность", а последним будет открывать сезон Киевский национальный академический театр оперетты - 1 октября гала-концертом в обновленной зрительном зале.

Как отмечается, театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

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Директор Департамента культуры Диана Попова сообщила о том, что прежде всего в театрах покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19, и на которые киевляне не могли попасть в марте.

"Мы со всей ответственностью подходим к восстановлению их работы. Соблюдение социальной дистанции в залах - не шутка, зрители действительно будут сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопления, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установление санитайзеров даже не обсуждаются - это уже является нормой", - отметила Попова.

Ранее известный столичный клуб Caribbean Club Concert Hall объявил о возобновлении работы в формате ресторана и концерт-холла с камерными событиями.

Напомним, с 7 по 12 июля пройдет Atlas Weekend Days - онлайн концерт от организаторов Atlas Weekend 2020.