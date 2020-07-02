УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице

Уже с 12 июля можно смело бронировать места на спектакли, которые были некоторое время недоступны из-за карантина.

2 июля 2020, 19:28
Театр, Подол
В Киеве стартует новый театральный сезон / УНИАН

Карантин в Украине - наконец-то киевские коммунальные театры начинают свой новый сезон.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, 12 июля первым сыграть спектакль планируют артисты театра "Актер", зрителям покажут "Приятную неожиданность", а последним будет открывать сезон Киевский национальный академический театр оперетты - 1 октября гала-концертом в обновленной зрительном зале.

Как отмечается, театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

Читайте также​В Украине - новый этап смягчения карантина: разрешена работа музеев, театров и гостиниц

Директор Департамента культуры Диана Попова сообщила о том, что прежде всего в театрах покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19, и на которые киевляне не могли попасть в марте.

"Мы со всей ответственностью подходим к восстановлению их работы. Соблюдение социальной дистанции в залах - не шутка, зрители действительно будут сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопления, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установление санитайзеров даже не обсуждаются - это уже является нормой", - отметила Попова.

Ранее известный столичный клуб Caribbean Club Concert Hall объявил о возобновлении работы в формате ресторана и концерт-холла с камерными событиями.

Напомним, с 7 по 12 июля пройдет Atlas Weekend Days - онлайн концерт от организаторов Atlas Weekend 2020.

театр новости Киева спектакль
Сейчас вы просматриваете новость «Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:31
Черника для зрения: Комаровский развенчал популярный миф
20:30
Истерически кричала и покусала санитарку: в Николаеве случился скандал из-за COVID-19
19:56
Сладкая дыня: в чем польза и вред для организма
19:28
Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице
19:24
В Раде рассказали, как россияне заставляли пленных украинцев голосовать на референдуме Путина
19:14
Открытие границ: что не так с "зеленым" списком Евросоюза мнение
18:54
"Тревожный сигнал": в ЕС запаниковали из-за отставки Смолия
18:53
Коронавирусные вечеринки: американцы специально заражаются ради приза Видео
18:36
На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club
18:16
В Киеве депутата обвинили в избиении зама главного архитектора до сотрясения мозга
18:15
Украинцам рассказали, куда отправиться на отдых в условиях COVID-19
18:03
Температура под 39 градусов: в Кирилловке заболели десятки людей Видео
18:00
Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России
17:58
Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля
17:50
Как избавиться от мужчины: 5 "работающих" способов
17:26
Главному фавориту выборов в Беларуси выдвинули обвинения по трем уголовным статьям
17:26
Убийственная жара: синоптики рассказали, где в Украине ждать +42°С Видео
17:15
Ветер Любви 2020 - что было в 107 и 108 серии 02-07-2020 Видео
17:11
Ожидания ученых о COVID-19 провалились: врач рассказала о второй волне коронавируса в Украине
16:50
Как обнаружить подмену алкоголя в барах - что бармены подмешивают в напитки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять