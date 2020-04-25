В Киевской области жуткий пожар накрыл дачный поселок - фото

Лесной пожар перекинулся на дачи / фото ГСЧС

В Киевской области в селе Старые Безрадичи Обуховского района возник ужасный пожар травяного настила и тростника, который охватил 20 гектаров земли.

Как заявили в пресс-службе ГСЧС, возгорание перекинулось на здания.

"25 апреля вблизи с.Старые Безрадичи Обуховского района возник пожар травяного настила и камыша на площади около 20 га, с последующим распространением, в результате сильного ветра на здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 17:30 продолжается тушение пожара. По состоянию на 18:03 пожар удалось локализовать. Огнем уничтожено 3 хозяйственные постройки и 2 дачных дома. Спасено 5 жилых домов.

В ГСЧС утверждают, что угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует, жертв и пострадавших нет, к тушению привлечено 23 человека и 6 единиц техники.

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Как ранее писал Главред, в Поясковском лесничестве Житомирской области 23 апреля вспыхнул пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы.

Также напомним, шокирующие последствия пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения запечатлели на видео с помощью съемки с дрона, где на сотни километров раскинулась выжженная дотла земля.

Как ранее сообщалось, пожар в Чернобыле начался в первых числах апреля, огонь охватил большие площади, дым был виден из космоса. В зоне отчуждения сгорело много полесских сел, уничтожены советские базы отдыха.