"Украл — садись": Зеленский выгнал с должности попавшегося на взятке главу ОГА

Президент уволил Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что решил отправить в отставку председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого задержали правоохранители по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн.

Как сообщил он журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область, соответствующая информация была получена от Службы безопасности Украины, передает пресс-служба главы государства.

"Откровенно, очень просто, скажу вам честно - получил несколько дней назад от СБУ информацию по поводу того, что в окружении председателя ОГА, не буду называть сейчас все фамилии, есть доказательства того, что там происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины", - заявил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что закон один для всех: "Поэтому я, как только получил эту информацию, сразу сказал, что уволю председателя ОГА, а правоохранительные органы должны заниматься всем остальным, чем они и занимались. И вы все это видите, это справедливо. Нет "наши - не наши", украл - садись, вот все", - добавил глава государства.

Напомним, 26 июня правоохранители задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн. от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградщины.

Балонь вместе с сообщником были задержаны при передаче 250 тыс. грн.