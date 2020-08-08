"Никто не в шоке": эксперт рассказала, когда подскочит число заболевших COVID-19

В Украине будет расти число больных коронавирусом / УНИАН

По словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Аллы Мироненко, на самом деле мало кто еще болел коронавирусом.

"По данным ВОЗ 45% бессимптомных форм заболевания и малосимптомных, особенно у молодых людей и маленьких детей", - подчеркнула она в комментарии Апострофу.

Среди мер индивидуальной защиты она назвала сокращение контактов и соблюдение дистанции.

"Это индивидуальная защита. Но это не формирует иммунную прослойку в обществе. А если нет иммунной прослойки, то тем, кому болеть нельзя: пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, оказываются под угрозой и должны особо защищаться. Зима будет непростая, ведь зимой еще будет грипп, и как выходить из ситуации: с гриппом класть в одни палаты, с коронавирусом в другие, а еще быстро тестировать нужно", - отметила эксперт.

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В то же время она прокомментировала изменения в подсчете числа заболевших коронавирусом.

"Всегда заболеваемость считали так: количество случаев на 100 тысяч населения, а сейчас просто считают количество случаев. Например, гриппом в абсолютном выражении за сезон, с октября по май, болеет около 2,5 миллионов человек, и это только зарегистрированные случаи. И никто не в шоке", - резюмировала Мироненко.

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Напомним, ранее врач-пульмонолог Олег Яковенко рассказал о том, что анализ заболеваемости COVID-19 пока не дает шансов выделить какую-то группу, которая не рискует заразиться.