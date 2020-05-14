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Смертельные маневры: на Донбассе погибли майор и сержант ВСУ

14 мая 2020, 19:38

Трагедия произошла 13 мая во время плановых занятий в районе проведения ООС.

Андрей Суприган погиб во время учений на Донбассе / city-adm.lviv.ua

В зоне проведения операции Объединенных сил во время плановых заниятий погиб майор ВСУ, выпускник Национальной академии сухопутных войск майор Андрей Суприган.

По словам начальника Национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенанат Павла Ткачука, трагедия произошла 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил.

По словам Ткачука, погибший военнослужащий выполнял боевые задачи в различных точках фронтовой полосы на Луганщине и Донетчине: Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево.

За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге 11 марта 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а через год - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В связи с гибелью Супригана Ткачук выразил соболезнования коллективу Национальной академии сухопутных войск, его родным и близким, а также боевым побратимам и сокурсникам.

В результате трагедии под Краматорском Донецкой области, кроме Супригана, также погиб сержарт ВСУ Дмитрий Кузьменко.

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По данным Zaxid.net, майор и сержант погибли во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование в воду.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области во время учений взорвался миномет, в результате 1 военнослужащий погиб, еще 8 получили ранения.

ВСУ обучения погибшие
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