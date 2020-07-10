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Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане

Женщина сначала гуляла возле фонтана и вела себя странно, а потом решила нагишом залезть в фонтан.

10 июля 2020, 18:14
Голая женщина залезла в фонтан в Кременчуге/ @h_kremenchugbot

В пятницу, 10 июля, прямо посреди дня в Кременчуге Полтавской области заметили обнаженную женщину, которая окунулась в фонтан в центре города.

Как отмечается в телеграм-канале h_kremenchugbot, женщина сначала гуляла возле фонтана и вела себя странно, а потом решила голой залезть в фонтан.

Инцидент произошел в сквере Олега Бабаева. При этом дама на глазах у горожан сняла с себя одежду и пошла купаться.

/ @h_kremenchugbot

Очевидцы отмечают, что ранее видели в Сети видео, на котором похожая внешне женщина употребляет алкоголь в общественном транспорте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Ужгороде Закарпатской области на видео засняли мужчину, который нагишом спокойно шел по улице.

новости Кременчуга голая обнажение Фонтан
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