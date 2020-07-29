"Вот это обезьяны": на Полтавщине пара занялась сексом на глазах у полиции

На глазах у полицейских устроили оргию / УНИАН

В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция.

Как сообщает ТСН, патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время мужчина внезапно закрылся в машине и начал заниматься сексом со своей спутницей.

Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал заниматься любовью.

"Вот это обезьяны. Просто пьяный... Полиция остановила пьяного водителя, а они начали заниматься сексом прямо в машине", - прокомментировали увиденное очевидцы.

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Отметим, что после того, как девушка наконец слезла со своего партнера, парень начал показывать в адрес свидетелей неприличные жесты.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кременчуге заметили обнаженную женщину, которая окунулась в фонтан в центре города.

Женщина сначала гуляла возле фонтана и вела себя странно, а потом решила голой залезть в фонтан.