Трубы горели: в Кривом Рогу подростки разгромили магазин из-за алкоголя

В Кривом Роге подростки устроили драку в магазине / "Днепр оперативный"

В Днепропетровской области сотрудники полиции задержали четверых несовершеннолетних, которые разгромили магазин по причине отказа продавщицы продать им пиво.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Днепр Оперативный, инцидент произошел в Кривом Роге. По данным журналистов, подростки желали купить и немедленно распить пиво. Продавщица категорически не стала продавать спиртное, поскольку покупатели выглядели несовершеннолетними. Тогда те немедленно начали погром магазина и, в конце концов, перевернули холодильник с напитками.

Продавщица вызвала патруль полиции и сообщила им приметы дебоширов. Правоохранители вскоре задержали троих подозреваемых в возрасте 14 и 15 лет. Следователи выясняют причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Кривом Роге, на улице имени Дышинского неизвестный мужчина из дробовика расстрелял молодую пару – 25-летнюю девушку и 26-летнего парня. Девушка погибла на месте, а молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.