В Кривом Роге полиция задержала пенсионера, расклеивающего открытки к 9 мая

Советская символика у задержанного мужчины / Нацполиция

В Кривом Роге полиция возбудила уголовное дело против 66-летнего горожанина. Мужчина расклеивал в центре города на столбах самодельно изготовленные открытки к 9 мая, которые содержали запрещенную в Украине советскую символику.

Соответствующе сообщение в среду, 6 мая, опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по Днепропетровской области. по данным местного портал Первый городской, изготовитель праздничных открыток ко Дню Победы был задержан с поличным активистами в районе Соцгород (к слову, неподалеку от дома, где вырос нынешний президент Украины Владимир Зеленский).

Прибывшая на вызов полиция обнаружили у пенсионера около двадцати листовок с пропагандой советской символики. Он признался, что изготавливал "стенгазету" дома из подручных материалов, а надписи на свои "агитки" автор наносил, используя трафареты, шаблоны либо просто писал маркерами от руки.

Мужчина делал самодельные листовки с советской символикой / Первый городской

По факту инцидента открыто уголовное производство по частьи 1 статьи 436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов". Горожанину грозит тюремное заключение сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее похожий скандал произошел в Запорожье. В 6-м корпусе Запорожского национального университета, в кабинете 100, преподаватель вуза "украсил" кабинет советской символикой.